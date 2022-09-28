بريطانيا تدين الهجمات الايرانية “المستمرة” على إقليم كوردستان: انتهاك غير مبرر للسيادة

ادانت بريطانيا، اليوم الأربعاء، الهجمات الايرانية “المستمرة” على إقليم كوردستان، معتبرة إياها بـ “انتهاك غير مبرر للسيادة”.

وقال القنصل البريطاني في أربيل ديفيد هانت، في بيان: ” تدين المملكة المتحدة الهجمات المستمرة التي تشنها إيران على إقليم كوردستان العراق والتي تعد انتهاكًا غير مبرر للسيادة العراقية”.

مضيفاً “إننا نأسف لفقدان أرواح المدنيين الأبرياء”.

واردف البيان ، بالقول ” تواصل المملكة المتحدة دعم سيادة وأمن العراق ، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق”.

وتعرّضت مقرات أحزاب كوردية إيرانية معارضة داخل إقليم كوردستان ، صباح اليوم الأربعاء ، للقصف من جانب مسيّرات إيرانية مفخخة ، واستمرت الهجمات حتى وقت الظهر.

وطال القصف مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني في ناحية كوية (كويسنجق) شمال العاصمة أربيل، كما استهدفت الهجمات مقر حزب “كوملة” المعارض ، في قرية زرگويز ضمن حدود محافظة السليمانية ، ومقر حزب الحرية الكوردستاني في منطقة شيراوا القريبة من ناحية بردي (آلتون كوبري) الواقعة على الطريق بين أربيل وكركوك ، وخلفت نحو 50 شهيداً وجريحاً.

وكان الحرس الثوري الإيراني تبنّى الهجمات التي بدأت عند الساعة 10.30 بالتوقيت المحلي لإقليم كوردستان ، مؤكّداً أنه استخدم الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة الهجومية الانتحارية في عمليات القصف .