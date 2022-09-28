يونامي تدعو لوقف الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان “فورا”

دعت بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي” الى وقف الهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان وعلى الفور.

وذكرت البعثة الاممية في تغريدة لها على منصة التواصل تويتر ان “حكومة إقليم كوردستان ترفض فكرة أنه يمكن معاملتها على أنها “الفناء الخلفي” للمنطقة حيث ينتهك الجيران بشكل روتيني، ودون عقاب، سيادتها”.

وأشارت الى ان “الدبلوماسية الصاروخية عمل طائش له عواقب وخيمة”، داعية الى “وجوب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور”.

وفي بيان لها أعلنت قاعدة الحمزة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، التي تتخذ من أورمية مقراً لها، أنها استخدمت صواريخ من طراز “فتح 360” وطائرات مسيّرة مفخخة لضرب مقرات أحزاب كوردستان إيران في إقليم كوردستان.

واتهم الحرس الثوري الإيراني الأحزاب الكوردستانية الإيرانية المعارضة بالسعي لـ”إثارة الفتنة”، ولهذا نفذ الحرس الثوري الإيراني هذه العملية العسكرية التي لا تزال مستمرة ضد هذه الأحزاب.

واستهدفت في حوالى الساعة 10:30 من صباح اليوم الأربعاء (28 أيلول 2022) مقرات أغلب أحزاب كوردستان إيران المعارضة في إقليم كوردستان بواسطة “مسيّرات وصواريخ”، وصرح المتحدث باسم حدكا، خالد عزيزي، بأن الحرس الثوري الإيراني استخدم مختلف أنواع الصواريخ في عمليات القصف التي طالت محيط مدرسة للأطفال في كويسنجق، والمواقع المستهدفة ليست عسكرية بل هي مدنية بالكامل.