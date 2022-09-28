بيان من وزارة البيشمركة حول الهجمات الإيرانية على اراضي إقليم كوردستان

قالت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان ان مواضع لقوات بيشمركة حزب الحرية الكوردستاني ضمن المحور الخامس لقوات البيشمركة (في منطقة شيراوا قرب ناحية بردي /آلتون كوبري) تعرضت ، اليوم الأربعاء ، للقصف من قبل طائرات مسيرة.

موضحة في بيان، ان “الهجوم كان على دفعتين في 10,30 دقيقة صباحاً ، والثانية في 12,30 دقيقة ظهراً”.

مشيرة ، بالقول ان ” عدداً من مقاتلي البيشمركة استشهدوا واصيبوا نتيجة القصف ، بالإضافة لاصابة عدد من الصحفيين من بينهم مصور ومراسل قناة كوردستان 24″.

كما أشار البيان ، الى ان “هذا القصف يأتي في وقت تقف فيه قوات البيشمركة في مواضعها ضد الإرهابيين ، ويواجهون هؤلاء الإرهابيين الذين باتوا خطراً على الامن الوطني للعراق وإقليم كوردستان بشكل عام”.

البيان اكد بالقول ” نحن في خلية الاعلام والتوعية في وزارة البيشمركة ندين هذا القصف على مواضع البيشمركة ونطالب بوقفه فوراً”.

وكان حزب الحرية الكوردستاني الإيراني المعارض ، اكد في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء ، ان الهجمات التي تعرضت لها مقرات الحزب بمسيرات مفخخة ، في منطقة شيراوا جنوب العاصمة أربيل ، قرب ناحية بردي (التون كوبري) الواقعة بين أربيل وكركوك ، اسفرت عن خسائر مادية وبشرية.

وقال رئيس الحزب حسين يزدان بنا ان الهجمات الإيرانية بمسيرات مفخخة وأخرى بمسيرات قاصفة وقعت في الـ 10,20 دقيقة من صباح اليوم ، خلفت شهداء وجرحى.

مضيفاً ، ان تواجدهم في هذه المنطقة كان لمحاربة ارهابيي داعش وانهم شاركوا سابقاً في المعارك ضد التنظيم في هذه المنطقة.

موضحاً ، ان الحصيلة الأولية للهجوم تفيد بوقوع 4 شهداء وعدد من الجرحى.