مسرور بارزاني: زاخو “آسرة القلوب” وسنبذل أقصى جهودنا لتقديم كل ما يليق بها

وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مراسم حضرها عدد من المسؤولين الحكوميين والمحليين، اليوم الثلاثاء 27 أيلول (سبتمبر) 2022، الحجر الأساس لحزمة من المشاريع الاستراتيجية بتكلفة إجمالية بلغت 26 ملياراً و500 مليون دينار، في إدارة زاخو المستقلة.

وشملت المشاريع الاستراتيجية إنشاء طريق إبراهيم الخليل – باجيكا ذي المسارين، فضلاً عن إنشاء طريق مزدوج آخر ورئيسي لناحية دركار، ومثله في باطوفا، وبناء مدرسة في حي أردوان في زاخو، وأخرى في قرية دشتمري، وإعادة تأهيل سوق زاخو القديم.

وفي كلمة له خلال المراسم، قدم رئيس الحكومة التهاني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على إعلان زاخو إدارة مستقلة، مؤكداً على الأهمية التي تتميز بها هذه المنطقة، ولا سيما التضحيات التي قدمت فيها الغالي والنفيس خلال الكثير من الثورات دفاعاً عن كوردستان.

وأضاف: “هذه المنطقة تربط إقليم كوردستان بتركيا ومنها تمر القوافل التجارية، ومن الواجب أن نولي اهتماماً بها وذلك بإطلاق عدد من المشاريع عبر حملة دُشنت هذا العام واُنجز خلالها عدد من الطرق، وسنبذل أقصى جهودنا لتقديم كل ما يليق بهذه المنطقة”.

كما أكد رئيس الحكومة على أهمية زاخو بالنسبة للقطاعين التجاري والسياحي، موضحاً أن الطرق والشوارع المزدوجة ستنعكس إيجاباً على الحركة التجارية، محلياً ودولياً.

وبيّن رئيس الحكومة أن المشاريع التي وضع حجر أساسها اليوم ستسهم في زيادة الإيرادات الاقتصادية وخلق فرص العمل لأبناء المنطقة، وعبّر عن أمله بإنجازها في أوقت قرب.

وخاطب رئيس الحكومة أهالي المنطقة بالقول: “سنكون داعمين لكم، وبالأخص فئة المزارعين”، كذلك أشار إلى أن الحكومة تعتزم بناء سد للمياه في زاخو.

وقال: “زاخو منطقة تأسر القلوب وتنعم بطبيعة خلّابة، ولكن ما يؤسف له أن الحروب والمعارك حالت دون إعادة بناء العديد من قرى زاخو ومحيطها، ونأمل أن تُحترم سيادة أرضنا، حتى يتسنى لمواطنينا العودة إلى ديارهم وتنفيذ مزيد من المشاريع السياحية في المنطقة”.