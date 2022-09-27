الديمقراطي يطرح سيناريو جديد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية

اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن تقديمه سيناريو جديد للاتحاد الوطني لحسم مرشح رئاسة الجمهورية وانهاء الخلاف.

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وقال القيادي في الحزب، وفاء محمد كريم {للفرات نيوز} انه :”تم تقديم طرحين بشأن حل الخلاف المتعلقة باختيار رئيس للجمهورية، الاول للحزب الديمقراطي في التنازل عن ترشيح ريبر احمد مقابل ان ان يكون عبد اللطيف رشيد مرشحاً وذات العرض للاتحاد الوطني الكردستاني”.

واضاف كريم “هذا المقترح مرضي للطرفين وقبل من قبل الحزب الديمقراطي الا ان الاتحاد حتى الان لم يرد او يبين موقفه من الامر”.

وكان عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيثم المياحي، اكد امس الاثنين، حسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية مع الاتحاد الوطني وانتخابه بجلسة الثلاثاء المقبل.

واوضح المياحي عبر برنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية، ان الحزبين الكرديين اتفقا على اسم مرشح رئاسة الجمهورية يمثل الكرد والعراق للدخول الى مجلس النواب ولا يمكن ان يمرر اي مرشح للرئاسة دون المرور بالحزب الديمقراطي والامور حسمت.