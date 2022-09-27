رئاسة إقليم كوردستان تزود خنادق قوات البيشمركة بمستلزمات عسكرية

جرت في رئاسة إقليم كوردستان، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم تسليم قسم آخر من احتياجات خنادق البيشمركة التي تم توفيرها من قبل الرئاسة، وتسلمها ممثلو وزارة شؤون البيشمركة.

وشارك في المراسم كل من: اللواء أسكندر حاجي صالح مسؤول دائرة الشؤون العسكرية في رئاسة إقليم كوردستان، واللواء الركن هوشمند حيدر، واللواء الركن نجم الدين عمر ممثلين عن وزارة البيشمركة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الإقليم.

وذكر البيان أن الجانبين أكدا أن دعم رئيس إقليم كوردستان، وتوفير المستلزمات، وإحكام خنادق البيشمركة كان له تأثير ملحوظ في حماية أرواح البيشمركة وتمكينهم من القدرة على الدفاع.

وهذه العملية انطلقت في نهاية العام 2021 بأمر ودعم من نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان والقائد العام لقوات البيشمركة بتوفير المستلزمات فضلا عن معدات الدفاع.

وتشمل العملية إنشاء الخنادق وتأسيس مواضع للتمركز والحماية الذاتية من دون تمييز ووفقا للاحتياجات فإنه يتم وضعها بخدمة المحاور كافة وخنادق البيشمركة.