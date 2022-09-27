3.6 مليون سائح زاروا أربيل ودهوك هذا العام

زار 3 ملايين و800 ألف سائح المواقع السياحية في محافظتي أربيل ودهوك، حسب ما أعلنت مديريتا السياحة في المحافظتين.

ويصادف اليوم (27 أيلول 2022)، يوم السياحة العالمي، وتهدف الأمم المتحدة من وراء ذلك إلى الاعتراف بـ “التحول نحو السياحة، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية ومع التقدم المحرز على قدم وساق”.

مدير إعلام السياحة في أربيل، نريمان فاضل، قال في حديث صحفي، اليوم الثلاثاء (27 أيلول 2022)، إن مليوناً و810 آلاف سائح زاروا المواقع السياحية في المحافظة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

وتقام في إقليم كوردستان فعاليات عدة بمناسبة يوم السياحة العالمي، أبرزها هذا العام، المعرض الدولي الثاني للسياحة في دهوك الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 150 شركة، بينها شركات أجنبية.

نريمان فاضل، أوضح أن الهدف من المعرض هو تعريف المستثمرين الدوليين والمحليين، بمكانة السياحة في إقليم كوردستان، كي يستثمرا في هذا المجال من خلال تنفيذ مشاريع سياحية، كما أنه يهدف إلى تشجيع السائحين على زيارة إقليم كوردستان.

من جانبه، قال مدير المعرض، خيري علي، إن 150 شركة من 15 بلداً يشاركون في المعرض، من بينها دول عربية.

وأشار إلى الاقبال الكبير الذي يحظى به المعرض، سواء في إقليم كوردستان أو في المنطقة، مبيّناً أن شركات محلية تشارك فيه أيضا.

بحسب مدير السياحة في دهوك، فقد زار نحو مليون و800 ألف سائح المواقع السياحية في المحافظة لغاية (25 أيلول 2022).

يذكر أن الهيئة العامة للسياحة بإقليم كوردستان، قد أعلنت في (14 ايلول 2022)، أن نحو 4 ملايين سائح زاروا إقليم كوردستان خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، 85% منهم من وسط وجنوب العراق.