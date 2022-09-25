نيجيرفان بارزاني يبحث مع القنصل الكوري الجديد فرص الاستثمار في إقليم كوردستان

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع القنصل العام الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية في إقليم كوردستان، جو كيجونك، العلاقات الثائية، وتشجيع القطاع الخاص الكوري وفرص الاستثمار المتاحة في إقليم كوردستان للشركات الكورية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد (25 أيلول 2022)، القنصل العام الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية في إقليم كوردستان جو كيجونك.

وإلى جانب الترحيب بالقنصل الكوري الجنوبي الجديد وتهنئته بمباشرته مهام منصبه، أبدى الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال اللقاء كل الدعم لإنجاح مهام القنصل وعبّر عن شكر وامتنان إقليم كوردستان للمساعدات الإنسانية والمساعدة في بناء المهارات والدعم الذي قدمته كوريا الجنوبية لإقليم كوردستان من خلال فريق الزيتون العسكري ووكالة كويكا الكورية. بحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان.

من جانبه، أكد القنصل العام الكوري الجنوبي بحسب البيان على أن “العلاقات بين بلده وبين إقليم كوردستان علاقات مميزة”، معرباً عن “أمله في التمكن من رفعها إلى مستويات أعلى وأوسع، وقدم نبذة عن حضور ونشاطات بلده في إقليم كوردستان وتشجيع القطاع الخاص الكوري وفرص الاستثمار المتاحة في إقليم كوردستان للشركات الكورية”.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على تعزيز العلاقات وتوسيع التواصل الثقافي والتعاون والتنسيق بين الجانبين وخاصة في مجال التربية والتعليم، وناقشا الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان.