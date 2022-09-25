سبتمبر 25, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

مسرور بارزاني في السنوية الخامسة لاستفتاء الاستقلال: في مثل هذا اليوم انتصرت إرادة الشعب

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

مسرور بارزاني في السنوية الخامسة لاستفتاء الاستقلال: في مثل هذا اليوم انتصرت إرادة الشعب

اعتبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، الـ 25 من سبتمبر/أيلول ، اليوم الذي انتصرت فيه إرادة الشعب ، في إشارة منه الى استفتاء الاستقلال الذي جرى في ذلك اليوم في عام 2017 وصوتت فيه الأغلبية الكاسحة من المشاركين لصالح الاستقلال.

رئيس الحكومة كتب في تغريدة على حسابه في تويتر: ” في مثل هذا اليوم انتصرت إرادة الشعب”.

وأرفق مسرور بارزاني تغريدته بفيديو قصير يظهر حماس المواطنين للمشاركة في الاستفتاء ، وفي الخلفية يصدح صوت الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قائلاً ان شجاعة البيشمركة وصمودكم ياجماهير كوردستان اقوى من كل قوة.

ويصادف اليوم الأحد ، الذكرى السنوية الخامسة لاستفتاء استقلال كوردستان الذي جرى في 25 سبتمبر/ أيلول 2017، حيث صوت اكثر من 93%، لصالح الاستقلال بضمنها كركوك وبقية المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi