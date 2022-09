مسرور بارزاني في السنوية الخامسة لاستفتاء الاستقلال: في مثل هذا اليوم انتصرت إرادة الشعب

اعتبر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، الـ 25 من سبتمبر/أيلول ، اليوم الذي انتصرت فيه إرادة الشعب ، في إشارة منه الى استفتاء الاستقلال الذي جرى في ذلك اليوم في عام 2017 وصوتت فيه الأغلبية الكاسحة من المشاركين لصالح الاستقلال.

رئيس الحكومة كتب في تغريدة على حسابه في تويتر: ” في مثل هذا اليوم انتصرت إرادة الشعب”.

وأرفق مسرور بارزاني تغريدته بفيديو قصير يظهر حماس المواطنين للمشاركة في الاستفتاء ، وفي الخلفية يصدح صوت الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قائلاً ان شجاعة البيشمركة وصمودكم ياجماهير كوردستان اقوى من كل قوة.

ويصادف اليوم الأحد ، الذكرى السنوية الخامسة لاستفتاء استقلال كوردستان الذي جرى في 25 سبتمبر/ أيلول 2017، حيث صوت اكثر من 93%، لصالح الاستقلال بضمنها كركوك وبقية المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

On this day the will of the people triumphed -mb. pic.twitter.com/xla5joKZT5

— Masrour Barzani (@masrour_barzani) September 24, 2022