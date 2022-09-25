التخطيط العراقية: سكان كوردستان يشكلون نسبة 14% من سكان البلاد

كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، أن سكان إقليم كوردستان يشكلون نسبة 14% من سكان البلاد.

جاء ذلك وفق إجابة رسمية لوزارة التخطيط الاتحادية على استفسار لعضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي نرمين معروف، بشأن العدد المخمن لسكان إقليم كوردستان، حيث أشارت النائبة إلى غبن يتعرض له الإقليم منذ عدة سنوات باحتساب حصته بما مقداره 12.6% من المجموع الكلي.

وقالت النائبة نرمين معروف، في بيان ورد، انه استمرارا للمتابعات الخاصة بالحقوق والاستحقاقات الخاصة بإقليم كوردستان في إطار العراق الاتحادي، وجهنا استفساراً الى وزارة التخطيط الاتحادية بشأن العدد المخمن لسكان إقليم كوردستان ونسبتهم إلى المجموع الكلي لسكان العراق والذي بموجبه يصبح سنويا الأساس الذي يحدد بموجبه حصة واستحقاقات الاقليم المالية في قانون الموازنة العراقية العامة.

وأضافت أن الوزارة اجابت بكتاب رسمي بان العدد المخمن لسكان الإقليم يبلغ (5884023) ويشكلون نسبة 14% من المجموع الكلي لسكان العراق.

وأوضحت النائبة أن كتاب المالية اشار الى ان العدد المخمن لسكان محافظة اربيل يبلغ 2.055.448 نسمة ويشكلون 4.9%، فيما يبلغ العدد في محافظة السليمانية 2.396.206 نسمة ويشكلون 5.7% من السكان، أما محافظة دهوك فيبلغ عدد سكانها المخمن 1.432.369 ويشكلون 3.7% ، مبينا ان المجموع الكلي المخمن لسكان الإقليم يبلغ (5884023) ويشكلون نسبة 14% من المجموع الكلي لسكان العراق.

واكد البيان ان هذا يأتي في وقت يتم فيه احتساب نسبة سكان الإقليم ضمن الموازنة العراقية العامة خلال السنوات الاخيرة بما مقداره 12.6% من مجموع سكان العراق ويتم احتساب حصة الإقليم من الحقوق والاستحقاقات بموجب هذه النسبة.