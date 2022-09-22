على ثلاثة مراحل وبكلفة 300 مليون دولار .. مشروع استراتيجي لمعالجة المياه الثقيلة في أربيل

اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تنفيذ مشروع استراتيجي كبير في العاصمة أربيل.

وقالت الوزارة في بيان، انه “سيتم تنفيذ مشروع لمعالجة المياه الثقيلة في أربيل، وعلى ثلاثة مراحل وبكلفة 300 مليون دولار، وسيخصص الماء الناتج من المشروع لسقي المساحات الخضراء في المدينة”.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 300 مليون دولار، ويتم تمويله بقرض من الحكومة اليابانية.

في السياق ذاته، قال المدير العام للماء والمجاري في الوزارة المهندس اري احمد، أنه “سيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، وحاليا تم توفير الاموال للبدء بالمرحلة الاولى، والتي تبلغ 75 كيلو متراً، وفي المرحلة الثانية ستتم معالجة 400 كيلو متر من المياه الثقيلة”.

مبيناً ان “تنفيذ هذه المشاريع سيؤدي الى ايجاد فرص عمل للأيدي العاملة المحلية”.