سياحة كردستان تتجه لاستثمار مصايفها

اعلنت رئيس هيئة السياحة في إقليم كردستان أمل جلال، اليوم الخميس، عن خطة حكومية لتوسيع قطاع السياحة في الإقليم، من خلال استثمار المصايف والمناطق السياحية.

وقالت جلال في حديث صحفي، إن “المشاكل والأزمة الاقتصادية التي تواجه إقليم كردستان وقفت عائقاً أمام إتمام الخطة الحكومية والتعجيل بإكمالها، ولكن لدينا اتفاقات مع شركات ورجال أعمال لتنشيط القطاع واستثمار المناطق السياحية، لتكون موازية لما موجود في تركيا والدول الأخرى”.

وأضافت أن الإقليم “يحتاج إلى تطوير القطاع وجذب سائحين من أنحاء العالم، حتى يكون له أثر كبير في الاقتصاد العام لإقليم كردستان ضمن الخطة الحكومية لتوسيع نشاط السياحة”.