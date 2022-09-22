سبتمبر 23, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

تجارة كوردستان تعلن تسلم مستحقات فلاحي الإقليم من بغداد

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فى :أخبار عــامة
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تجارة كوردستان تعلن تسلم مستحقات فلاحي الإقليم من بغداد

أعلنت المديرية العامة للتجارة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، إرسال الحكومة الاتحادية مستحقات فلاحي الإقليم، فيما أكدت عزمها المباشرة بتوزيعها.

وجاء في بيان للمديرية، نقلا عن مديرها العام نوزاد الشيخ كامل، أن “بغداد أرسلت الصك الخاص بالمبالغ المستحقة للفلاحين لعام 2022″، مبيناً أن “مبلغ الصك هو 34 ملياراً و613 مليوناً و77 ألف دينار”.

وأوضح البيان، أن وفقا لهذه الآلية “سيتم الانتهاء من توزيع أموال الفلاحين لعام 2022، اذ سيتم البدء بتوزيع المستحقات بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمالية”.

وأضاف، أن “المبلغ تم توزيعه على المحافظات بالشكل الاتي: السليمانية: ثمانية مليارات و798 مليون دينار، أربيل: 22 ملياراً و687 مليون دينار، ودهوك: 3 مليارات و128 مليوناً و77 ألف دينار”.

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