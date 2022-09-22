الناتو: عملنا يتم ضمن الإحترام التام لسيادة العراق ووحدة أراضيه

أكد مساعد أمين عامّ حلف شمال الأطلسي (الناتو) لشُؤُون العمليات، توماس كوفوس، اليوم الخميس، أن عمل الحلف يتم ضمن الإحترام التام لسيادة العراق ووحدة أراضيه.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أن “سفير جُمهُوريَّة العراق في بروكسل أحمد برواري، التقى في مقر السفارة، مع مُساعد أمين عامّ حلف شمال الأطلسي (NATO) لشُؤُون العمليات توماس كوفوس Thomas Goffus، لتبادل وجهات النظر بشأن الملفات ذات الأهتمام المُشترَك بين العراق وحلف الناتو”.

وأضاف البيان: “في مستهل اللقاء قدم كوفوس تهانيه للسفير برواري بمُناسبة ترشيحه كرئيس لبعثة العراق لدى الناتو في بروكسل، مُشيراً إلى تطلعه إلى استمرار التعاون بين الجانبين تحقيقاً للمصالح المُشترَكة بين العراق وحلف الناتو”.

واستعرض الطرفان، “دور حلف الناتو في دعم القوات العراقيَّة وبرامج بناء القدرات التي يتم تقديمها من خلال بعثة حلف الناتو التدريبيّة في العراق (NMI) والدعم الدوليّ الذي يقدمه الحلف والشركاء الدوليين الذي ساهم في دعم المؤسسات الأمنيَّة العراقيَّة”.

وأكَّدا، على “أهمّية استمرار التشاور مع الجهات العراقيَّة الأمنيَّة المعنيّة لبلورة رؤى مُشترَكة في البرامج التي تقدم للعراق وضمن الأولويات التي تحددها الحكومة العراقيَّة مما يساهم في دعم المُؤسسات الأمنيَّة المُختلِفة”.

من جانبه، أعرب كوفوس، عن “حرص الحلف على استمرار تقديم الدعم إلى العراق والتعاون في المجالات المُختلِفة والتي تقرها الحكومة العراقيَّة وضمن أولوياتها”، مُؤكَّداً أنَّ “عمل الحلف يتم ضمن الإحترام التام لسيادة العراق ووحدة أراضيه”.

وبين، أن “بعثة حلف الناتو في العراق على تواصل مُستمر مع الجهات العراقيَّة للتشاور بشان البرامج التدريبيّة التي يتم تقديمها للعراق”، مُشيداً بـ”مهنيّة القوات العراقيَّة ودورهم في تحقيق النصر ومقاتلة خلايا داعش الإرهابيَّة”.