سبتمبر 20, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الديمقراطي الكردستاني: انفراجة سياسية واضحة في الأيام القادمة للمضي بتشكيل الكابينة الوزارية

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

الديمقراطي الكردستاني: انفراجة سياسية واضحة في الأيام القادمة للمضي بتشكيل الكابينة الوزارية

اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام اليوم الثلاثاء، ان الكابينة الوزارية ستمضي خلال الايام المقبلة بعد حدوث انفراجة سياسية.

وقال سلام، ان “منصب رئاسة الجمهورية بحسب العرف السياسي هو من نصيب المكون الكردي وبالتالي يجب ان يكون هناك اتفاق بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.

وبشان اسماء المرشحين اوضح سلام ان “الاسماء يتم التحفظ عليها لغاية اللحظات الاخيرة خاصة فيما يتعلق بالمناصب الرئاسية حتى لا تكون عبارة عن ورقة محروقة وتتعرض للهجوم من قبل الاطراف المتنازعة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi