بعد اعترافه بالجريمة .. الحكم على شقيق الشابة “ماريا” بالسجن 15 عاماً

حكمت محكمة الجنايات في العاصمة أربيل، اليوم الثلاثاء، على المدعو انجام سامي، بالسجن 15 عاما بعد اعترافه بقتل شقيقته الشابة إيمان سامي أو “ماريا”، وأطلاق سراح عمها المتهم بالاشتراك في الجريمة.

وقال محامي الشابة التي تم قتلها في تصريح من أمام محكمة جنايات أربيل: ” لقد اعترف شقيق الفتاة المجني عليها، بأنه ارتكب الجريمة بنفسه ولم يكن عمه على علم بها، وانه كان معه لسبب آخر”.

واضاف “سوف نستأنف قرار المحكمة خلال المدة القانونية، لأن لدينا أدلة على تورط شخص آخر غير شقيق المجنى عليها في القتل”.

وقُتلت إيمان سامي (20 عاما)، المعروفة بماريا بتاريخ 9-3-2022 في شارع 100 متر بالقرب من تقاطع مطار أربيل الدولي، واعتقلت الشرطة عمّها، فيما ذكر والدها في تسجيل صوتي أن “ابنه يقف وراء القتل لأنه لم يتحمل نشاطات شقيقته على مواقع التواصل وتركها للبيت منذ عامين”.