سبتمبر 20, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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سحب الخريف تنتشر في سماء العراق وزخات مطر بمناطق متفرقة الخميس المقبل

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فى :أخبار عــامة
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سحب الخريف تنتشر في سماء العراق وزخات مطر بمناطق متفرقة الخميس المقبل

توقع راصد جوي يوم الثلاثاء، ان تشهد البلاد زخات امطار متفرقة نهاية الاسبوع الحالي.

وكتب الراصد الجوي صادق عطية في منشور على صفحته بموقع فيسبوك ان سحب الخريف تظهر في أجواء مدن البلاد كما ترصدها صور الأقمار الاصطناعية.

وأضاف عطية؛ أن الامطار ستكون حاضرة على شكل زخات خفيفة في مناطق متفرقة من مدن كوردستان ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى (وربما) الانبار والعاصمة بغداد يومي الأربعاء والخميس.

واشار الى ان ارتفاع معدلات الرطوبة في مدن الجنوب مستمر لغاية الجمعة مساء او ليلا.

وتابع ان اجواء البلاد ستكون خريفية مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، ابتداء من يوم الخميس في شمال ووسط وغرب البلاد، واعتبارا من الجمعة في مدن الجنوب.

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