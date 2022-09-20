بعد جلوسه في الصف الـ 14.. ترامب يسخر من بايدن: لو كنت رئيساً لما حدث ذلك

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من خلفه جو بايدن بسبب جلوس الأخير في الصف الرابع عشر، خلال جنازة الملكة اليزابيث الثانية في قلعة وندسور.

ترامب كتب في منشور عبر تطبيق Truth Social: “هذا ما حدث لأمريكا في غضون عامين فقط. لا يوجد احترام! هذا هو الوقت المناسب لرئيسنا للتعرف على بعض قادة دول العالم الثالث”.

وأضاف ترامب وفقاً لما نشرته صحيفة Independent البريطانية: “في العقارات، كما هو الحال في السياسة وفي الحياة، الموقع هو كل شيء”.

وتابع الرئيس السابق، لو كنت رئيساً، لما جعلوني أعود إلى هناك – وستكون بلادنا مختلفة كثيراً عما هي عليه الآن.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن جلس رفقة زوجته في مقاعد خلفية، في الصف الـ14، وكان أمامه رئيس بولندا أندريه دودا، في كنيسة ويستمنستر، حيث أقيمت مراسم جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بينما جلس إمبراطور وإمبراطورة اليابان في الصف السادس، خلف العائلة المالكة الأوروبية وملك الأردن.

فيما كشفت وسائل إعلام بريطانية أن جلوس بايدن في الصف الـ14، لم يكن قراراً سياسياً، ولكن البروتوكول الملكي هو الذي حدد ذلك.

وأوضحت أن البروتوكول الملكي يشير إلى تفوق القادة السياسيين من دول الكومنولث على أولئك من بقية العالم، حتى لو كانوا من دول أصغر أو أقل نفوذاً، وهذا ما أدى إلى جلوس الرئيس بايدن خلف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

ويُشار إلى أنه شارك ما يقدر بنحو 500 شخص من كبار الشخصيات بينهم ملك إسبانيا فيليب السادس والملكة ليتيزيا، وكذلك ملكة الدنمارك مارغريت الثانية وملك الأردن.

بالإضافة إلى ذلك، حضر قادة أوروبيون مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

على الرغم من أن ترامب لم تتم دعوته للحفل في لندن، إلا أن الحكومة البريطانية وجهت له دعوة لحضور حدث تذكاري آخر مخطط له في واشنطن.

ووصل الرئيس بايدن وزوجته جيل بايدن إلى لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع لتقديم احترامهما خلال النصب التذكاري للملكة.

ووصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية، مساء أمس الإثنين، إلى كنيسة القديس جورج، في قلعة وندسور، حيث مرقدها الأخير بجانب زوجها الراحل الملك فيليب.

حيث وصل نعش الملكة إلى قلعة وندسور في جنازة رسمية شيعت من العاصمة لندن حضرها أكثر من 2000 شخص، بينهم زعماء ورؤساء عدد من الدول. واحتشد آلاف الأشخاص في شوارع لندن، لإلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، فضلاً عن متابعة الملايين حول العالم مسيرة النعش الملكي.

وفي وقت سابق أعلن قصر باكنغهام وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد ساعات من الكشف عن تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ. وتوفيت الملكة البريطانية الأطول حكماً للمملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً، حكمت خلالها منذ أن كانت في عمر السادسة والعشرين من عمرها. وحكمت إليزابيث الثانية المملكة المتحدة 70 عاماً كاملة.