الرئیس بارزاني یعزي عائلة ژینا أميني

قدم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، تعازيه لعائلة الشابة الكوردية ژینا أميني، التي كانت قد توفيت الجمعة الماضية، اثر تعرضها للضرب المبرح من قبل ماتسمى بـ”شرطة الاخلاق” في العاصمة الإيرانية طهران.

بيان مقتضب من مقر الزعيم الكوردي، قال ان الرئيس مسعود بارزاني اتصل هاتفياً بعائلة أميني ، مساء امس الاحد، وعبر لهم عن تعازيه ومواساته بوفاة ژینا أميني، متمنياً لهم الصبر والسلوان وتحقيق العدالة .

وكانت ژینا أميني (22 عاما) في زيارة لاقارب لهم في طهران مع عائلتها عندما أوقفتها، الأربعاء ، وحدة ماتسمى بـ”شرطة الاخلاق” المكلفة بفرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك الحجاب.

وبسبب تعرضها للضرب المبرح من قبل الشرطة، تم نقلها الى المشفى، لتتوفى الجمعة، بعد أن قضت 3 أيام في غيبوبة.

وقد دُفن جثمانها ، صباح السبت ، في مسقط رأسها مدينة سقز، على بعد 460 كيلومترا من طهران.