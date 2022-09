نيجيرفان بارزاني: الملكة اليزابيث كانت مصدر الهام حقيقي لكثير من الأشخاص حول العالم

شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في مراسم الجنازة لملكة بريطانيا الراحلة اليزابيث الثانية، التي أقيمت في كاتدرائية ويستمنستر في العاصمة لندن، بحضور عدد كبير من قادة وممثلي دول العالم، مؤكداً أن الملكة الراحلة كانت “مصدر الهام حقيقي لكثير من الأشخاص حول العالم”.

وقال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين (19 أيلول 2022)، إنه شارك في مراسم الجنازة، تعبيراً عن الاحترام للملكة الراحلة.

وأضاف أن الملكة اليزابيث كانت “مصدر الهام حقيقي لكثير من الأشخاص حول العالم”، مشيراً إلى لقائه مع الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام، حيث قدم له التعازي والمواساة برحيل الملكة اليزابيث الثانية.

كما شارك رئيس إقليم كوردستان، في مراسم استقبال أقامها وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في تشيرش هاوس بلندن، للمشاركين في مراسم الجنازة، دوّن خلالها تعازيه بوفاة الملكة الراحلة في سجل التعازي.

رئيس اقليم كوردستان يدوّن تعازيه برحيل الملكة اليزابيث

وكانت رئاسة إقليم كوردستان، قد ذكرت في بيان أنه “في ثاني أيام زيارته ومشاركته في مراسم توديع ملكة المملكة المتحدة الراحلة إليزابيث الثانية، شارك رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع رؤساء وزعماء العالم ويرافقه سعادة السفير العراقي لدى المملكة المتحدة، قبل ظهر اليوم الاثنين، 19 أيلول 2022، إلى جانب رؤساء وزعماء وقادة دول العالم، في مجلس عزاء الملكة الذي أقيم في ويستمنستر آبي ببرلمان المملكة المتحدة”.

بدوره، أعلن ممثل حكومة اقليم كوردستان في بريطانيا، كاروان جمال طاهر، الأحد (18 أيلول 2022)، انه تمت دعوة شخصيتين من العراق للمشاركة في مراسم توديع الملكة البريطانية الراحلة، احدهم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

طاهر قال، انه “تمت دعوة شخصيتين من العراق للمشاركة في مراسم توديع الملكة البريطانية الراحلة، أحدهم نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان”، مضيفاً ان “ذلك له أهمية كبيرة، لأن مجلس الوزراء البريطاني أكد على مشاركة ممثل إقليم كوردستان”.

ووصف ممثل حكومة اقليم كوردستان في بريطانيا المراسم بـ “حدث كبير جداً” لبريطانيا والعالم، مبيناً أنه “تجمع عالمي سيشارك فيه قادة 150 دولة بالعالم، سيلتقى القادة هناك ومن المتوقع ان يناقشوا بعض القضايا السياسية”، واردف أن “وجود ممثل إقليم كوردستان يبين عمق العلاقة بين الطرفين والتي تطورت أكثر خلال السنوات الماضية”.

I attended the State Funeral of Queen Elizabeth II at Westminster Abbey in London to pay my respects to the late Queen. HM was a true inspiration to many around the world. I was also honored to meet HM King Charles III at Buckingham Palace last night and offer my condolences.

— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) September 19, 2022