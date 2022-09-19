متحدث حكومة إقليم كوردستان: صرف 840 مليار دينار لـ 884 مشروعاً

قال المتحدث باسم حكومه‌ اقلیم كوردستان د.جوتیار عادل ، اليوم الاثنين ، ان الرواتب ستدفع باستمرار بالاضافه‌ الی تخصيص أموال للمشاريع ، لافتاً الى صرف الكابينة التاسعة 840 مليار دينار لـ 884 مشروعاً.

د.جوتیار عادل ، قال لـ(باسنيوز) ان حكومة الإقليم تبذل جهوداً كبيرة لإعادة تنظيم الواردات و المصاريف الحكومية ، ومنع أي هدر للمال العام . مشيراً بالصدد الى الخطوات العملية في هذا المجال ومنها توفير الرواتب وتمويل المشاريع واستمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

موضحاً ، ان حكومة الإقليم تمكنت من التغلب على العديد من الازمات وتوفير الاستقرار للمواطنين ، بالإضافة الى توفير الرواتب والاموال للمشاريع الخدمية وفق المبالغ التي توفرت في خزينة الحكومة ، مشيراً الى صرف 840 مليار دينار لـ 884 مشروعاً.

وشدّد المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، على استمرار الإصلاحات من قبل الكابينة الحكومية التاسعة بهدف تحقيق العدالة ومنع هدر المال العام.

وأشار د.عادل الى ان مجمل عائدات الحكومة خلال السنوات الثلاث من عمر الكابينة التاسعة بلغت 46 تريليون و300 مليار دينار ، فيما المصاريف كانت 49 تريليون و800 مليار دينار.