التعليم العالي بإقليم كوردستان يحدد شروط التسجيل في الدراسات العليا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان اليوم الاثنين مجموعةً من الشروط والقوانين لقبول الطلبة في الدراسات العليا 2022-2023.

وقالت الوزارة في بيان، إن الهدف من إصدار شروطٍ محددة لقبول الطلبة في الدراسات العليا (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) هو تحقيق العدالة والشفافية في كيفية توزيع المقاعد.

وأضافت الوزارة «إننا بصدد استقدام كفاءات متخصصة لتطوير مستويات الدراسات العليا لتأهيل فئاتٍ فاعلة تعمل في القطاعين الحكومي والخاص».

وأكد البيان أن «المتقدم على الماجستير يجب أن لا يقل معدله في البكالوريوس عن 60 في المئة، والمتقدم على الدكتوراه معدله في الماجستير لا يقل عن 70 في المئة».

وتابعت الوزارة، أن «شرط اللغة الإنجليزية أساس قبل مناقشة رسالتي الماجستير والدكتوراه»، مضيفةً «لكنه ليس ضمن الشروط عند تقديم اختبار القبول وأثناء الدراسة».