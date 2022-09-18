نيجيرفان بارزاني يشارك مع قادة وزعماء الدول بمراسم توديع ملكة بريطانيا

يشارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جانب قادة وزعماء دول العالم في مراسم توديع الراحلة ملكة المملكة المتحدة اليزابيث الثانية.



وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، انه “تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البريطانية للمشاركة في مراسم توديع الملكة إليزابيث الثانية، يصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، 18 أيلول 2022، إلى العاصمة البريطانية، لندن”.

واضاف البيان انه “وخلال زيارته هذه، سيشارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جانب قادة وزعماء دول العالم في مراسم توديع الراحلة ملكة المملكة المتحدة، وسيحضر الندوات والاجتماعات التي ستعقد على مدار اليومين المخصصين لهذه المراسم الرسمية”.

يذكر أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أعرب عن تعازيه بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث كتب في تغريدة على منصة التواصل تويتر الخميس (8 أيلول 2022): “أشعر بحزن عميق لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية”، مضيفاً: “أفكاري وصلواتي مع العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة خلال هذا الوقت العصيب”.

توفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الخميس (08 أيلول 2022) عن عمر ناهز 96 عاماً، كما اعلن قصر باكنغهام.

ونكست الأعلام في قصر باكنغهام بعد وفاة ملكة بريطانيا التي تولت عرش بلادها لـ70 عاما، منذ 6 شباط 1952.

الابن الاكبر للملكة الراحلة خلف رسمياً إليزابيث الثانية ملكاً لبريطانيا.

في مطلع حزيران احتفل البريطانيون على مدى أربعة أيام بمرور سبعين عاما على اعتلاء الملكة اليزابيث الثانية العرش، وقد أثارت صحة الملكة إليزابيث الثانية التي تحظى بشعبية كبرى في البلاد، قلقا في الفترة الأخيرة.

اعتلت الملكة العرش في 6 شباط 1952 وهي في سن 25 عاماً بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.