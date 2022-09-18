الجبوري: 40 ألف من المتضررين بدون تعويضات في نينوى

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأحد، عن وجود 40 ألف من المتضررين بدون تعويضات في مدينة الموصل القديمة وأيمن الموصل.

وقال الجبوري في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «أكثر من أربعين ألف معاملة بانتظار التتخصيصات من قبل وزارة المالية لتعويض المتضررين في نينوى، على الرغم من حسم وإنجاز أعداد كبيرة من معاملات المتضررين».

وأضاف الجبوري، أن «الحكومة المحلية في نينوى تعوض يومياً قرابة 150 متضرراً، إلا أن الموصل القديمة بلا تعويض رغم مصادقة محكمة استئناف نينوى على معاملاتهم منذ 2018».

وشهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى أستياء أعداد كبيرة من المتضررين جراء الحرب على داعش بسبب تأخير صرف مبالغ التعويضات، وتحديداً سكان الموصل القديمة، رغم دخول المحافظة عامها السادس على التحرير من قبضة داعش.