سبتمبر 15, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

رغبة كويتية في تعزيز العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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رغبة كويتية في تعزيز العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان

مسرور بارزاني استقبل قنصلها الجديد في اربيل

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2022، القنصل العام الكويتي الجديد لدى إقليم كوردستان عثمان داوود الداوود.

وهنأ رئيس الحكومة، القنصل العام الكويتي على تسنمه عمله الجديد، وتمنى له التوفيق في مهامه من أجل الارتقاء بعلاقات الصداقة التي تربط إقليم كوردستان بدولة الكويت.

هذا وأعرب القنصل العام الكويتي عن سعادته بالمباشرة بعمله بإقليم كوردستان، وأبدى رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الشاملة بين الجانبين.

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