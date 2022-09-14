فيان صبري: الأطراف السياسية العراقية شكلت لجنة والبرلمان قريباً سيعقد أولى جلساته

في تصريح خاص لكوردستان24، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري، اليوم الأربعاء، إنه تم تشكيل لجنة بين الأطراف السياسية في العراق لمناقشة القضايا العالقة.

وأضافت صبري أن اللجنة مكوّنة من “الديمقراطي الكوردستاني” و”الاتحاد الوطني” والقوى السياسية الشيعية والسنية، مشيرةً إلى أن هدف اللجنة هو صياغة برنامج عمل للحكومة العراقية المقبلة.

وحول منصب رئيس مجلس الوزراء في العراق قالت صبري إنه قضيةٌ متعلقةٌ بالأطراف الشيعة، مؤكدةً أنه بعد انتهاء مراسيم زيارة الأربعينية سيباشر البرلمان بعقد أولى جلساته.

ولدى سؤالها عن مُرشح منصب رئيس الجمهورية، أشارت النائبة الكوردية إلى أن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد.

ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول أكتوبر عام 2021 جموداً سياسياً بسبب فشل الأطراف العراقية بالوصول إلى صيغة لتشكيل حكومة وانتخاب رئيسٍ للجمهورية.