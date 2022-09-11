الديمقراطي الكوردستاني والسيادة يؤكدان ضرورة استمرار البرلمان بعمله

أكد الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات.

وذكر بيان صادر عن كتب الرئيس بارزاني، اليوم الاحد (11 ايلول 2022) ان “الرئیس بارزاني استقبل السیدين محمد الحلبوسي رئیس مجلس النواب العراقي وخمیس الخنجر رئیس تحالف السیادة”.

واستعرض الجانبان الوضع السياسي في العراق وتداعياته السلبية على البلاد وضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لتجاوز الخلافات والوصول الى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي واتباع الاساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة، وفقا للبيان.

كما اكد الطرفان على اهمية اجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية وتحظى بثقة واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه ، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات .

البيان اشار الى ان الجانبين ابديا استعدادهم للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف واستعداهم لتبني اية خطوة تخدم المصلحة الوطنية وتساهم في السلم المجتمعي والحفظ على امن المواطنين ومصالحهم.

كما اكد كل من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار التواصل والتنسيق المشترك، وتبني مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية العليا.