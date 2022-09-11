الرئيس بارزاني: ثورة أيلول أرست الأساس لديمومة نضال شعب كوردستان

’’أصبحت مصدر إلهام للمناضلين في جميع أجزاء كوردستان’’

أصدر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، بياناً بمناسبة الذكرى الحادية والستين لثورة أيلول.

وقال الرئيس بارزاني في بيانه: «اليوم تمر الذكرى الواحدة والستین على انطلاق ثورة أیلول العظيمة، ثورة شعب كوردستان برمته التي شاركت فيها جميع طبقات وشرائح المجتمع في النضال الوطني والديمقراطي لشعب كوردستان بجمیع قومياته وأديانه إلى جانب الكورد بقيادة البارزاني الخالد».

وأضاف «لقد قاتلوا جميعا ضد الظلم والاحتلال، فكانت الثورة بحق ثورة تمثل إرادة المواطن الكوردستاني وثقته بنفسه، التي أرست الأساس لديمومة نضال شعب كوردستان وصموده أمام الظلم».

وتابع الزعيم الكوردي «لقد قادت ثورة ٲیلول القضية الشرعية لشعب كوردستان، بقيمها العليا، وبإصرار وصبر قيادتها ونضال البيشمركة والشعب، وحققت خطوات كبيرة إلى الأمام وأصبحت مصدر قوة لمراحل أخرى من مراحل نضال الشعب، ومصدر إلهام للمناضلين والناشطين في جميع أجزاء كوردستان الأخرى.

وختم الرئيس بارزاني قائلاً: «في الذكرى الحادیة والستين لثورة ٲیلول، نقدر عاليا دور وجهد الأمهات والنساء وكل البيشمركة والمناضلین والأبطال الذين لعبوا دورا في هذا الإنجاز الوطني، سواء الذين استشهدوا إبان الثورة أو الذین توفوا، أو أولئك الأبناء الأعزاء الذين شاركوا في الثورة وما زالوا على قيد الحياة. لقد صنع هؤلاء الأبطال التاريخ لشعبهم، فكانوا بحق رفعة الرأس وفخر لجميع شعبنا».