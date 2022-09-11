مسرور بارزاني في ذكرى ‹ثورة أيلول›: على أطراف كوردستان التعاضد للدفاع عن حقوقنا ومنجزاتنا

أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، بياناً في الذكرى الحادية والستين لانطلاق ثورة أيلول.

وقال رئيس الحكومة في بيانه: «نستذكر اليوم أعظم الثورات التي خاضها شعب كوردستان، إنها ثورة أيلول المجيدة. تلك الثورة التي شكّلت نقطة تحوّل تاريخية عمّت أرجاء كوردستان قاطبة، وقد احتضنت بين صفوفها سائر المكونات القومية والدينية المختلفة بقيادة زعيمنا الوطني الخالد مصطفى بارزاني».

وأضاف «ولا يخفى على الجميع السمة البارزة التي سطرتها ثورة أيلول والمتمثلة في الانتقالة من الانتفاضة والنضال المناطقي، إلى ثورة وطنية شملت أنحاء كوردستان بأسرها، والعمل على خلق شعور قومي ووطني لدى مواطني كوردستان عامة».

وتابع مسرور بارزاني «وبينما نستذكر اليوم ثورة أيلول العظيمة، يتوجب على أطراف كوردستان ومكونات شعبها عموماً، التعاضد والتكاتف بصوت واحد في سبيل الدفاع عن حقوقنا الدستورية ومنجزاتنا الوطنية وحمايتها، والتي يناضل من أجلها شعب كوردستان منذ عقود طويلة، وقدم خلالها تضحيات كبيرة وباهظة».

وختم رئيس الحكومة بيانه بالقول: «في ذكرى ثورة أيلول، نحيي بإجلال وإكبار كل البيشمركة والمشاركين في الثورة المجيدة لشعب كوردستان. سلام على الأرواح الزكية لشهداء ثورة أيلول وشهداء كوردستان كافة».