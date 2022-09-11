بيان كتلة الحزب الديقراطي الكوردستاني بمناسبة الذكرى الـ(٦۱) لاندلاع ثورة ايلول العظيمة

تمر علينا هذه الأيام الذكرى الحادية والستون لثورة ايلول العظيمة التي ارسى دعائمها الاب الروحي وباني مجد امتنا الكوردية الخالد مصطفى بارزاني، هذه الثورة التي وحدت جميع مكونات شعب كوردستان واعادت للأنسان الكوردستاني كرامته وشموخه ورسخت اهدافه التي قدم تضحيات جسام من اجلها.

في الوقت الذي نستذكر هذه الثورة المعطاء، تواجه امتنا الكوردية تحديات كبيرة للنيل من مكتسباتها لكن حكمة وكياسة قيادة حزبنا الديمقراطي الكوردستاني المتمثلة بفخامة الرئيس “مسعود بارزاني” والتفاف الجماهير الكوردستانية، بددت الاحلام المريضة للأعداء والمتربصين والحاقدين على شعب كوردستان وتطلعاته في بناء كيان يحفظ كرامته.

وفي هذه الظروف الحرجة التي يمر بها البلد والعملية السياسية والصراعات بين القوى السياسية، يتخذ ابناء ثورة ايلول في قيادة الحزب وكتلة الپارتي في مجلس النواب العراقي دوراً وطنياً للتقريب بين مواقف و رؤى الكتل السياسية من اجل ايجاد مخرج للأنسداد السياسي الذي بات يهدد كيان الدولة العراقية، كما قدمت قيادة حزبنا عدة مبادرات لجلوس الجميع على طاولة الحوار الوطني وحل المشاكل بروح وطنية وشعور عال بالمسؤولية، وان هذا الدور الوطني هو استكمال للدور والمبادئ التي تعلمناها من ثورة ايلول العظيمة.

وفي الختام نحيي ارواح جميع شهداء مسيرة الحرية والكرامة، وبالاخص شهداء ثورة ايلول العظيمة وعلى رأسهم البارزاني الخالد والفقيد ادريس بارزاني الذين قدموا دمائهم الزكية قرباناً من اجل حرية وكرامة شعب كوردستان.

المجد لثورة 11 ايلول العظيمة، الخلود لقائدها العظيم مصطفى البارزاني

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

في مجلس النواب العراقي

بغداد 11 ايلول 2022