جعفر إيمينكي: «تفاهم جيد» بين الديمقراطي والوطني الكوردستاني .. «مفاجأة سارة» للشعب الكوردي

أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر إيمينكي، أن هنالك «تفاهم جيد» بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حول رئاسة الجمهورية، مشيراً لاحتمال طرح «مرشح مشترك».

وقال ايمينكي في تصريح لكوردستان 24: «برأيي فإن قيادة الاتحاد أصبحت تنظر إلى ملف رئاسة الجمهورية بواقعية، في السابق كان هنالك سوء تفاهم بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني حول هذه المسألة، لكن بعد ذلك أدرك الاتحاد أن الوضع العراقي لا يتحمل الاقتتال على المنصب».

وأضاف «نحن نسعى من أجل خدمة القضية الكوردية وليس من أجل المصالح الحزبية».

وتابع عضو المكتب السياسي للديمقراطي «أعتقد أن هناك تفاهماً جيداً بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهذا سيثمر عن نتائج جيدة، ومفاجأة سارة للشعب الكوردي».

واختتم قائلاً: «أرى أن مرشح منصب رئيس الجمهورية هذه المرة سيكون مرشح الكورد»، في إشارة إلى احتمال الاتفاق على مرشح مشترك بين الحزبين.

والجمعة، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد، رداً على إلقاء اللائمة على الكورد في تأخير الاستحقاقات الدستورية، إن «هذا الأمر لا أساس له من الصحة، لأن الخلاف يكمن في الكتل التي يجب أن تشكل الحكومة وتتفق على شخصية رئيس الوزراء، وتلك الجهات لم تتوصل بعد لاتفاق حول هذه المسألة، بل كما رأينا فإن التصعيد وصل إلى حد التصادم واستخدام السلاح، وما اتهام الكورد إلا ذريعة لتبرئة النهج الذي تسلكها تلك الأطراف».

ومضى بالقول، إن «التقارب مع الاتحاد الوطني من عدمه حول اختيار رئيس الجمهورية رهن نتائج الاجتماعات التي تعقد واللجنة المكلفة بإتمام هذا الأمر».

ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول 2021، شللاً سياسياً تاماً، مع عدم الاتفاق على منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبلغ الخلاف السياسي أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ أكثر من شهر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ظل رفض خصومه في ‹الإطار التنسيقي› هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة قبل انتخابات جديدة.