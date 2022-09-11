سبتمبر 11, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يهنئ نادي دهوك الرياضي لصعوده إلى الدوري العراقي الممتاز

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يهنئ نادي دهوك الرياضي لصعوده إلى الدوري العراقي الممتاز

هنّأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، نادي دهوك الرياضي لصعوده إلى الدوري العراقي الممتاز.

وأجرى رئيس الحكومة، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع عبدالله جلال، رئيس نادي دهوك الرياضي، أعرب فيه عن تهانيه لرئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية وكافة رياضيي ومشجعي النادي، لصعوده إلى الدوري العراقي الممتاز.

وأعرب مسرور بارزاني خلال الاتصال عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للنادي، وجدد دعمه للحركة الرياضية والرياضيين كافة في إقليم كوردستان.

وكان فريق نادي دهوك لكرة القدم، قد فاز مساء السبت على نادي أمانة بغداد بهدفين نظيفين، ليصعد بذلك إلى الدوري العراقي الممتاز 2022 / 2023.

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