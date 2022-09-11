قوات الكوماندوز تتولى حماية سوق الدولار في السليمانية

اعلن المتحدث باسم سوق دولار السليمانية اليوم الأحد، إحضار قوة كوماندوز لحماية أمن السوق بعد انسحاب قوات الاسايش من أسواق العملة في السليمانية بسبب “التدريب”.

وقال جبار گوران المتحدث باسم سوق السليمانية للدولار لوكالة شفق نيوز؛ إن “أسواق العملات الأربعة كانت تحت حراسة قوات الاسايش في السليمانية، لكنها انسحبت بسبب التدريب”.

وأضاف أنهم زاروا مؤخرًا نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وطلبوا منه الإشراف على أسواق العملة في السليمانية، ووعد بنشر قوات أمنية في السوق.

واشار إلى أن “سوق السليمانية للعملة وهو عبارة عن أربعة أسواق لها أمنها الخاص لكننا أردنا جلب القوات الخاصة لذلك تقدمنا بهذا الطلب من قوباد طالباني”.

وجاء انتشار قوات الكوماندوز وسط السليمانية بعد أن حذرت رئيسة بلدية السليمانية ليلى علي من احتلال الأراضي من قبل جماعات اسمتهم بالمافيات.