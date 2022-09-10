مسرور بارزاني: مستوى جامعات إقليم كوردستان يشهد ارتفاعاً في التصنيف العالمي

أكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن مستوى جامعات إقليم كوردستان يشهد ارتفاعاً في التصنيف العالمي، مشيرا الى أن الإصلاح الصحي وتحسين جودة المستشفيات من أهم ركائز برنامج حكومة اقليم كوردستان الإصلاحي.

وحضر رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 10 أيلول 2022، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة جامعة هولير الطبية في أربيل.

وفي كلمة له خلال المراسم، هنأ رئيس الحكومة الخريجيين وقدم لهم شهاداتهم، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في حياتهم المهنية التي تعد واجباً إنسانياً مقدساً.

وقال مسرور بارزاني مخاطباً الخريجين انه “مع تخرجكم من الجامعة، ستنتهي مرحلة من حياتكم، لكن ذلك ليس نهاية المطاف، فالتعليم لن ينتهي، لأنه عملية مستمرة”.

وأشار إلى أن مستوى جامعات إقليم كوردستان يشهد ارتفاعاً في التصنيف العالمي، كما بيّن أن حكومة إقليم كوردستان وافقت مؤخراً على تأسيس هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي بهدف الارتقاء بالمؤسسات العلمية والأكاديمية والجامعية.

وأوضح رئيس حكومة اقليم كوردستان أن القطاع الصحي في إقليم كوردستان يواجه مشاكل، إلا أن الإصلاح الصحي وتحسين جودة المستشفيات وإدخال الإصلاحات في مجال استيراد الأدوية وفحصها، يعتبر من أهم ركائز البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة.

وقال أيضا: “يحدوني أمل كبير في أن يؤدي خريجونا الشباب دورهم المحوري في عملية التغيير والإصلاح والتنمية لإقليم كوردستان”.

رئيس حكومة اقليم كوردستان، أكد مواصلته في دعم الشباب ومشاريعهم وأفكارهم الإبداعية، مردفاً: “أدركُ تماماً أن لدى الشباب الكثير من المواهب لإكمال المسيرة التي بدأنها من أجل ازدهار كوردستان”.

يشار إلى أن حفل التخرج ضم 692 خريجاً من طلبة جامعة هولير الطبية التي أسستها حكومة إقليم كوردستان عام 2005 كأول جامعة طبية في إقليم كوردستان.