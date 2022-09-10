متحدث حكومة إقليم كوردستان: توحيد أسعار 230 نوع من الأدوية

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، توحيد أسعار الأدوية للمرة الأولى في إقليم كوردستان، مبيناً أن التسعير الموحد سيشمل سلعاً أخرى قريباً.

وقال عادل: «للمرة الأولى في تجربة حكم إقليم كوردستان، يتم توحيد أسعار الأدوية وعرضها في الأسواق بجودة ومعايير عالمية، كما هو الحال في الدول المتقدمة».

وشدد على أنه «سيتم قريباً، إعادة تنظيم أسعار سلع أخرى».

ومضى بالقول، إن «هذه هي الخطوة الأولى، وستقوم حكومة إقليم كوردستان بتوفير الأدوية للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية».

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إطلاق إصلاح رائد في شراء الأدوية من خلال مناقصات شفافة، مبيناً أن الحكومة ستوفر أدوية ذات جودة أفضل وبتكلفة أقل لمواطنيها.

وقال مسرور بارزاني عبر تويتر: «أطلقت الحكومة اليوم إصلاحاً رائداً لشراء الأدوية في كوردستان»، مضيفاً «من خلال عقود شفافة، سنوفر أدوية ذات جودة أفضل بتكلفة أقل لمواطني إقليم كوردستان».

وأعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم أنه «للمرة الأولى من نوعها، أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن مناقصة لتوريد الأدوية من خلال وزارة الصحة والتي ستوحد أسعار 230 نوعاً مختلفاً من الأدوية في عموم كوردستان».

وأضاف البيان «من الآن فصاعداً، ستوفر وزارة الصحة الأدوية بدلاً من المؤسسات الصحية الأخرى، وكخطوة أولى سيتم الإعلان عن 230 نوعاً من الأدوية في المناقصة ويمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية التقدم لأكثر من نوع من الأدوية».

وتهدف التشكیلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في هذا النوع الجديد من المناقصات إلى توفير وتورید أدوية ذات جودة عالية، وكذلك توفير الأدوية بأسعار مناسبة، مما سيحل مشكلة نقص الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية، مع توحيد أسعار الأدوية في جمیع أرجاء إقلیم كوردستان.

وأوضحت الحكومة أنه يمكن لجميع الشركات المحلية والعالمية تقديم طلباتها من خلال الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان.