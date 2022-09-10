شرطة دهوك: العثور على الرضيعة التي تم اختطافها في الموصل

اعلنت مديرية الشرطة في محافظة دهوك العثور على الرضيعة التي تم اختطافها في مدينة الموصل، وتسليمها الى عائلتها.

واعلن في الخامس من ايلول الجاري عن اختطاف طفلة رضيعة من احد مستشفيات مدينة الموصل، على يد امرأة مجهولة.

وصرح المتحدث باسم شرطة دهوك، هيمن سليمان، اليوم السبت (10 ايلول 2022)، ان “الرضيعة ولدت في 5 ايلول الجاري في احد مستشفيات الموصل، وتم اختطافها من قبل امرأة”.

وذكر انه “بعد قيام شرطة الموصل بإبلاغنا، بدأنا عملية التحقيق والبحث، وتم العثور على الطفلة في الساعة 3:00 فجر اليوم من قبل قوات اسايش دهوك والقبض على المرأة المختطفة”.

الرضيعة تدعى هيا، ولدت الاثنين الماضي (5 ايلول 2022)، وتم اختطافها من المستشفى بعد ولادتها.

وأوضح المتحدث باسم شرطة دهوك انه لم يتم معرفة دوافع المرأة من عملية الاختطاف، والتحقيقات جارية للوصول الى الحقائق، دون اعطاء تفاصيل اخرى عن المرأة المدانة باختطاف الرضيعة.

هيمن سليمان أكد انه تم تسليم الرضيعة الى اهلها بعد العثور عليها.