سبتمبر 10, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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رقم مهول .. نائب عن نينوى يكشف اعداد المختطفين والمفقودين على يد داعش

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فى :أخبار عــامة
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رقم مهول .. نائب عن نينوى يكشف اعداد المختطفين والمفقودين على يد داعش

كشف النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى مزاحم الخياط ، أن عدد المختطفين من أبناء نينوى خلال فترة سيطرة داعش على المحافظة تقدر بنحو 27 ألف مختطف .

وقال الخياط ، إن ” اعداد المختطفين من المدنيين والقوات الامنية على يد عصابات داعش الإرهابية تقدر بنحو 27 الف مختطف ، حيث مازال مصيرهم مجهولاً ولم يتم العثور عليهم ” ، مضيفاً ان “عوائلهم تطالب السلطات المحلية بمعرفة مصير ابناءها المخطتفين بعد مضي 6 أعوام على التحرير. “

وعن عدد المقابر الجماعية في نينوى ، اوضح الخياط ، ان ” مقابر محافظة نينوى تعادل نصف عدد المقابر الجماعية في عموم العراق” وفق قوله ، مبينا أن “نينوى تضم 96 مقبرة جماعية لم تفتح غالبيتها لغاية اليوم”.

ودعا الخياط ، إلى ” ضرورة إجراء تعديلات في القوانين من قبل مجلس النواب بشأن الضحايا والمختطفين، يمكن من خلالها اعتبار المختطفين شهداء.”

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