بعد ثبوت سلامة موقفها الأمني.. إعادة 766 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الجمعة، إتمام إعادة 766 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري بعد ثبوت سلامة موقفها الأمني، فيما أشارت إلى أن أغلب العائدين هم من كبار السن والنساء والأطفال ويتم تأهيلهم قبل إرجاعهم إلى مناطقهم بالتنسيق مع الحكومات المحلية والأجهزة الأمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس، إن “مجلس الأمن الوطني اتخذ القرار رقم 7 لسنة 2021 وتضمن تشكيل لجنة برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية قيادة العمليات المشتركة ووزارة الهجرة أُسست على إثرها لجنة لمقابلة العوائل العراقية المتواجدة في مخيم الهول الراغبة بالعودة بعد التأكد من سلامة موقفها الأمني”.

وأضاف، أن “المخيم أنشئ منذ تسعينيات القرن الماضي وفيه عوائل تقطن في (الزون A) ويفترض إنهم من ضحايا الإرهاب وليس العوائل المنتمية له ويتم اللقاء بالعراقية منها من الراغبة بالعودة بعد تدقيقها أمنيا ومن يتأكد سلامة موقفه يتم تفويجه بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ووزارة النقل العراقية لنقله إلى البلاد”.

وتابع إن “أغلب العائدين من مخيم الهول هم من كبار السن والنساء والأطفال ولا مؤشرات أمنية عليهم وبالتزامن مع هذا التدقيق وفي حال ثبوت وجود مطلوبين تطبق بحقهم الإجراءات الأمنية ويتم تسليمهم للجهات المختصة”.

ولفت إلى أن “من يثبت سلامة موقفه يتم نقله إلى مخيم الجدعة جنوبي الموصل ويخضع لفترة تأهيل عبر فريق الدعم النفسي التابع لمستشارية الأمن القومي بفترة تستغرق ما بين 3-4 أشهر ومن ثم تتم إعادتهم لمناطق سكناهم بعملية يسبقها التواصل مع الحكومات المحلية في محافظاتهم والأجهزة الأمنية والمختارين”.

وحول عدد العوائل العائدة أوضح عباس إنها “بلغت حتى تاريخ اليوم 766 عائلة تشكل ما عددهُ 3090 فرداً ولم تحدث أية ردود أفعال بعد عودتهم”.