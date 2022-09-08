بالتنسيق مع آسايش أربيل .. اعتقال فتاتين متهمتين بقتل والدتهما في تكريت

كشفت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بأنه بعد التنسيق مع مديرية آسايش (أمن) أربيل، تم اعتقال فتاتين متهمتين بقتل والدتهما بمدينة تكريت.

وذكرت المديرية في بيان، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومتابعة مباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة بتاريخ 4 أيلول 2022 استخبر قسم مكافحة إجرام صلاح الدين بوجود حادث قتل في مدينة تكريت منطقة حي شيشين وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد”.

وأضاف البيان ان “الفريق مؤلف من العميد مدير قسم مكافحة إجرام صلاح الدين والعميد مدير استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين والعميد مدير الشؤون الداخلية وأمن الافراد صلاح الدين والعميد مدير قسم شرطة تكريت ومفرزة من قسم الامن الوطني ومفرزه من قسم الادلة الجنائية وخبير المتفجرات تم الانتقال الى محل الحادث وبعد فتح الدار تبين وجود جثتين تعود للمجنى عليها (ف .خ .م) والمجنى عليه (ط.ع.ن) وقد تعرضوا الى القتل قبل اربعة ايام من تأريخ الاخبار”.

وأشار البيان إلى أن “الجثث تعرضت إلى الانتفاخ وانبعاث الروائح منها وقد أجري الكشف والمخطط على محل الحادث وقد لوحظ قيام الجناة بارتكاب جريمتهم بواسطة آلة حادة (السكين) وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات ومتابعة تصوير الكامرات لوحظ خروج فتاتين من الدار بعد ارتكاب حادث الجريمة وقد تبين ان الفتاتين هن بنات المجنى عليها”.

ولفت البيان الى انه “قد تم عرض الموضوع على قاضي تحقيق تكريت وقرر إرسال الجثث الى الطب العدلي واصدار امر قبض بحق الفتاتين كل من (ا.س .ي ) و( م .و.س) وفق المادة (٤٠٦ ق.ع) ولدى جمع المعلومات تبين ان الفتاتين قد هربتا الى اقليم كوردستان”.

وتابع البيان انه “بغية الوصول الى الحقيقة وسرعة القبض على الجناة تم الانتقال إلى إقليم كوردستان من قبل العميد مدير قسم مكافحة الإجرام والعميد مدير قسم شرطة تكريت وبعد التنسيق مع مديرية آسايش أربيل تم القبض على المتهمات اعلاه وهن يحاولن الهروب الى دولة تركيا وبعد التحقيق معهن اعترفتا صراحة بارتكابهن جريمة القتل وقد تم توقيفهن من قبل قاضي تحقيق أربيل وفق مادة الاتهام وإحالتهن إلى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل”.