الإطار التنسيقي يحدد الطريقة الوحيدة لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة

أكد النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي، أن الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من الانسداد السياسي هو استئناف جلسات البرلمان لإكمال الاستحقاقات الدستورية.

وقال الموسوي، إن “جميع القوى السياسية بما فيها الكردية والسنية أمام طريق واحد يتمثل بانعقاد جلسة مجلس النواب وإكمال الاستحقاقات الدستورية وتطبيق الدستور”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية بينت أن القوى السياسية عليها الرجوع للبرلمان للمضي قدما وتخليص الشعب من هذا المأزق الكبير والتلكؤ الحاصل بعد الانتخابات”.

ولفت الى ان “المطالبة بإعادة الانتخابات لا يمكن تحقيقها الا من خلال مجلس النواب بعد انعقاد جلسته وتشكيل حكومة ومن ثم تحديد موعد لانتخابات مبكرة وتغيير قانون الانتخابات ومفوضيتها”، مشددا على أن “هذا الطريق هو الأسلم لحفظ السلم الأهلي وتفويت الفرصة على من يريد الذهاب بالبلد نحو الفوضى”.

وأكد الموسوي أن “الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من الانسداد السياسي هو استئناف جلسات البرلمان لإكمال الاستحقاقات الدستورية والتقدم نحو الأمام وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي من استقرار الأوضاع وإقرار الموازنة “، موضحا أن “قرار المحكمة الاتحادية الأخير وضع الكرة في ملعب مجلس النواب”.