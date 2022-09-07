دميرتاش: على حزب العمال الكوردستاني أن يلقي سلاحه

طالب الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرتاش، حزب العمال الكوردستاني بإلقاء السلاح، مُشيراً إلى أن القضية الكوردية يمكن حلها بالتفاوض مع زعيم “العمال الكوردستاني” عبدالله أوجلان، المسجون في سجن تركي منذ أكثر من 22 عاما.

ونشر مستشار دميرتاش زنار كارافيل على حسابه في موقع تويتر، إن دميرتاش وخلال حديث له دام أكثر من ساعة، أمام محكمة تركية، أكد على أن المشاكل لا يُمكن حلها بالعنف، مُضيفاً أنه على حزب العمال الكوردستاني إلقاء سلاحه، مُشيراً إلى أن على عاتق الحكومة التركية من جانبها، بدء التفاوض مع أوجلان.

ولدميرتاش آراء أُخرى مشابهة حيث قال في العام 2021، إن القضية الكوردية لا يمكن حلها إلا في مكان واحد، وهو تحت قبة البرلمان التركي.

يذكر أنه تم اعتقال الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرتاش في تشرين الثاني\نوفمبر عام 2016، بتهمة الارتباط بحزب العمال الكوردستاني، المُصنف على قائمة “المنظمات الإرهابية” التركية، مع مجموعةٍ أُخرى من قيادات وأعضاء الحزب.