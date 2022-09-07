تفاصيل مثيرة من زيارة “باربرا ليف” إلى العراق: أسمعت المسؤولين تحذيرات شديدة

كشف مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأربعاء، عن السبب وراء زيارة مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف الى العراق وعقد اجتماعات لها مع عدد من المسؤولين والقيادات العراقيين.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، ان “زيارة ليف جاءت من أجل إيصال رسائل تحذير دولية الى المسؤولين والقيادات العراقيين بشأن الازمة السياسية وتطورها الى النزاع المسلح، مما يهدد الوضع العراقي على مختلف الأصعدة”.

وبينت ان “باربرا ليف، شددت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين والقيادات العراقيين على حل الازمة بصورة سريعة ومنع أي تصعيد قد يكرر احداث المنطقة الخضراء، وتكرار ذلك يعني تدخل المجتمع الدولي بقوة لحل الخلاف السياسي، ولا يمكن السماح بانهيار النظام العراقي من قبل الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها واشنطن”.

وأضافت المصادر السياسية المطلعة ان “مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، أكدت على ضرورة عدم تهميش التيار الصدري في القرارات السياسية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تحقيق ما يمكنه تحقيقه من المطالب التي يريدها من خلال الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف السياسية، دون تهميش أي طرف سياسي”.

وأمس الأول، رأت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الادنى باربارا ليف، أن المشهد السياسي العراقي “على حافة الهاوية”، مؤكدة أن بلادها لن تفضل شخصاً على آخر في العراق.

وقالت باربارا ليف في مقابلة مع قناة “العربية الحدث”، إن “استقرار العراق وأمنه من أولويات الإدارة الأميركية”، موضحة ان “المشهد السياسي العراقي على حافة الهاوية ونتابعه بدقة”.

وأضافت ان “الصراع السياسي في العراق لا يحل إلا عبر الحوار”، مشيرة الى ان “الحوار الحالي باستضافة الكاظمي يعد مسارا صحيحا وعلى القادة استثماره”.

ولفتت مساعد وزير الخارجية الأميركية الى ان “الولايات المتحدة لا تسعى لفرض إرادتها على أي طرف عراقي، ولا تفضل شخصا على آخر في العراق”، مشدداً بالقول، “لا يجب على الولايات المتحدة أو حتى إيران فرض الحل”.

وزادت، “نريد أن نرى دولة عراقية ذات سيادة للعب دورها المحوري بالمنطقة”، مبينة ان “الدولة العراقية تلعب دورا مهما وجوهريا في المنطقة الآن”.

وتابت، “ممكن أن نجلس مع أصدقائنا العراقيين ونسمع منهم ⁧‫ونريد مشاركة العراق في الحرب على الإرهاب”.

وقالت، “العراقيون هم يختارون مسارهم وليس إيران أو أحد آخر ⁧”، مشيرة الى ان “الحكومة الإيرانية والنظام في إيران يحاول التدخل في العراق ودول بالمنطقة”.

وأكدت ان “أي حكومة من انتخابات حرة ونزيهة سندعمها”، مبينة ان “لدى العراق 85 مليار دولار في الصندوق الفيدرالي الأميركي”.