وسط تكتم المقربين منه.. “أبو مازن” يدخل العناية المركزة في دبي

كشف الكاتب والمحلل السياسي هادي جلو مرعي، عن دخول رئيس حزب الجماهير العراقية أحمد الجبوري “ابو مازن” للعناية المركزة في دبي.

وقال مرعي في منشور عبر صفحته بالفيسبوك، أن”أحمد الجبوري ابو مازن في العناية المركزة، بعد ان اجريت له عملية قسطرة لفتح الشرايين.اجريت عملية كبرى في القلب لرئيس حزب الجماهير المثير للجدل احمد الجبوري ابو مازن في دبي وسط تكتم من المقربين منه”.

وحاول موقعنا الحصول على تعليق من المكتب الإعلامي للجبوري، إلا انه رفض الحديث بالموضوع.