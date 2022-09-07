الانواء الجوية تكشف عن توقعات الطقس في الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار بدءاً من الأحد المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً، بينما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10)كم/س في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، ولاتغير فيها في المنطقة الشمالية، في حين ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد”.

وأضافت، أن “الطقس ليوم الجمعة، سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، بينما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10)كم/س في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد”.

وبينت الهيئة، أن “طقس يوم السبت سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد”.

وأوضحت، أن “طقس البلاد ليوم الاحد المقبل سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (20-30) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في الأقسام الوسطى والجنوبية، ولا تغير فيها في القسم الشمالي من البلاد”.