في اطار تنمية العاصمة أربيل .. 122 مشروعاً بأكثر من 60 مليار دينار

كشف محافظ العاصمة أربيل أوميد خوشناو ، اليوم الثلاثاء ، عن انه وفي اطار مشاريع تنمية العاصمة أربيل وبتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني ، سيتم تنفيذ 122 مشروعاً ضمن حدود العاصمة بكلفة اجمالية تبلغ اكثر من 60 مليار دينار.

جاء حديث خوشناو ، خلال اجتماع عقد بهدف مناقشة تقديم التسهيلات وتنسيق الأطراف المعنية لمشاريع تنمية العاصمة أربيل للعام الحالي 2022، حيث أوصى الجهات المعنية بتقديم افضل التسهيلات واقصى التعاون والتنسيق لتنفيذ هذه المشاريع وتقديم افضل الخدمات لسكان العاصمة.

وأوضح محافظ العاصمة أربيل بأن أكثرية المشاريع التي ستنفذ ستكون ضمن قطاعات الطرق والتربية والصحة وشبكات المياه والكهرباء، وسیتم توزیع المشاریع بالتساوي علی مراكز المدینة والاقضية والنواحي والقرى.