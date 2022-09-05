زيارة مرتقبة لمساعدة وزيرة الخارجية الامريكية الى اربيل

من المقرر ان تجري مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ووفد مرافق لها زيارة الى أربيل عاصمة إقليم كوردستان للقاء كبار مسؤولي الإقليم.

وكانت الدبلوماسية الامريكية وصلت الى العاصمة العراقية بغداد ، امس الاحد ، والتقت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وبوصولها الى أربيل ستختتم مساعدة وزيرة الخارجية جولتها في منطقة الشرق الأوسط التي شملت تونس وإسرائيل والضفة الغربية والأردن . فيما ستستمر زيارتها الى العراق وإقليم كوردستان للفترة من 4 إلى 9 سبتمبر/أيلول الجاري.