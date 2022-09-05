سبتمبر 05, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

إقليم كوردستان يحبط محاولة لإدخال كمية كبيرة من المخدرات قادمة من إيران

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
0 مشاهدات

إقليم كوردستان يحبط محاولة لإدخال كمية كبيرة من المخدرات قادمة من إيران

أعلنت قيادة حرس الحدود، ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت مهيئة لإدخالها إلى اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم قيادة منطقة حرس الحدود الأولى كاروان خوشناو في بيان، إنه “بعد جمع معلومات عن إدخال مواد مخدرة إلى إقليم كوردستان، وتحت الإشراف المباشر لقائد اللواء الثالث لحرس الحدود الأول، تم ضبط 17 كيلو غرام من مادة الكريستال في قرية ورچ في قضاء پێنجوین التابع لمحافظة السليمانية”.
وأضاف، انه”كان يجري تحضير المواد المخدرة لنقلها من جمهورية إيران الإسلامية إلى إقليم كوردستان”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi