إقليم كوردستان يحبط محاولة لإدخال كمية كبيرة من المخدرات قادمة من إيران

أعلنت قيادة حرس الحدود، ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت مهيئة لإدخالها إلى اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم قيادة منطقة حرس الحدود الأولى كاروان خوشناو في بيان، إنه “بعد جمع معلومات عن إدخال مواد مخدرة إلى إقليم كوردستان، وتحت الإشراف المباشر لقائد اللواء الثالث لحرس الحدود الأول، تم ضبط 17 كيلو غرام من مادة الكريستال في قرية ورچ في قضاء پێنجوین التابع لمحافظة السليمانية”.

وأضاف، انه”كان يجري تحضير المواد المخدرة لنقلها من جمهورية إيران الإسلامية إلى إقليم كوردستان”.