عضو في الديمقراطي: ضغط امريكي – أممي على القوى العراقية

كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، عن ضخط أمريكي – أممي على القوى العراقية باتجاه الحوار لاستقرار المنطقة.

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وقال كريم؛ لبرنامج {عالمسطرة} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة ان :”هناك ضغط من الامم المتحدة والخارجية الامريكية وبيانات للحوار لاستقرار المنطقة وهما لا تنحازان لاي جهة سياسية، اما مبادرة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تتضمن نقاط مهمة بينها حسم ملف النفط مع الاقليم”، مشدداً بـ”ضرورة تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لاجل حلحلة الملفات العالقة”.

واوضح ان “الديمقراطي والسيادة طالبا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تاجيل جلسات الحوار الوطني في القصر الحكومي؛ لعدم حضور ممثلين عن التيار الصدري في الجلسة، والجميع متفقين على ترضية الشارع”.

واضاف كريم، ان “التيار الصدري يريد جلسة معنونة بحل البرلمان والاطار يريد تشكيل الحكومة واعطاء مهلة لرئيس الوزراء الجديد لاكثر من سنة بحل البرلمان وهذا الفرق بينهما واصبحت تسمية رئاسة الجمهورية ثانوية مع هذا الخلاف”.

ونوه الى “حال انعقاد جلسة تسمية رئيس الجمهورية سنذهب بمرشح تسوية الى البرلمان، وحسب معلوماتنا لا توجد اي دلالة على حضور التيار الى جلسة الحوار الثانية وليس لدينا حتى الان موقفا رسميا بحضور اجتماع الكاظمي”.

وحول قرار المحكمة الاتحادية بالنظر في دعوى حل البرلمان ، اوضح كريم “المحكمة الاتحادية اما تعلن تأجيل جلسة النظر بحل البرلمان او رمي الكرة بملعب مجلس النواب لاعلان عقد جلسة الحل وجميع القوى السياسية بانتظار قرار المحكمة الاتحادية”.

وتابع “الاطار التنسيقي وصل مع حلفائه الى 190 مقعداً والى الان لم يعقد جلسة رسمية مع الديمقراطي والسيادة لحضور جلسة تمرير الرئاسة”.

واردف كريم، بالقول “مبادرة مسعود بارزاني طرحت على طاولة الحوار قبل احداث الخضراء وتضمنت حضور ممثلي التيار في الحوار وكانت زيارة نيجيرفان بارزاني شبيهة بزيارته في كانون الاول لبغداد والحنانة وعلى اثر ذلك وافق التيار على حضور الاطار عدا كتلة واحدة لكنها اوجلت”.

واشار الى “استمرار طرح المبادرة؛ لاقناع التيار الصدري بالحضور الى الحوار الوطني وشروط الاطار مرفوضة لدى التيار”، مستدركاً “الديمقراطي متفق مع الجميع للخروج من الازمة الحالية ولسنا متخوفين من حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة”.