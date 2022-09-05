قيادي كردي: الخلافات بين الإطار والتيار عميقة ولا تنفع معها المبادرات

رأى النائب الحالي والقيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، الاثنين، أن الخلافات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري “عميقة ولا تنفع معها المبادرات التي لا ترضي الحد الأدنى من مطالب الطرفين”.

وأضاف أمين في حديث لصحيفة “الصباح”، أن “مطالب التيار الصدري غير ممكنة دستورياً كمطلبهم بحل البرلمان من خلال القضاء أو المبادرة السياسية للأحزاب”.

وأشار إلى “عدم جدوى تقديم الكرد أو القوى الكردية لمبادرة لا يوافق عليها الطرفان”، داعياً قيادة التيار الصدري إلى “التقدم بنفسه بمبادرة كما قدم الخطوة الرائعة التي حمت العراق من الانزلاق إلى حرب أهلية حين تبرأ السيد مقتدى الصدر من أعمال العنف”.