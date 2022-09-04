إقليم كوردستان ينتج نحو 5 ملايين بيضة يومياً ويصدر نصفها للمحافظات العراقية
أعلن مدير عام الثروة الحيوانية في إقليم كوردستان فراس صديق، يوم الاحد، ان الإقليم ينتج 13 ألف كرتونة بيض يومياً (4.680.000 بيضة)، مشيرا الى ان حاجة الاقليم تقدر بـ7 آلاف كرتونة ويتم تصدير المتبقي آلى محافظات وسط وجنوب العراق.
وقال صديق في تصريح صحفي، إن “إنتاج البيض في اقليم كوردستان تطور بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك بسبب قرار منع استيراد البيض من الخارج الذي ساهم في زيادة عدد المشاريع المنتجة للبيض”.
وأضاف، أن “عدد المشاريع المنتجة للبيض قبل قرار منع الاستيراد كان 11 مشروعا لكنها لم تكن تعمل بكامل قدراتها الاستيعابية بسبب العجز عن منافسة أسعار البيض المستورد من الخارج فكانت تعمل بنسبة 50% فقط من إجمالي طاقتها الاستيعابية أو اقل من ذلك في بعض الأحيان”.
وتابع أن “عدد المشاريع المنتجة للبيض في الوقت الحالي يبلغ 27 مشروعاً في محافظات الإقليم وهناك 24 مشروعاً اخر قيد الإنشاء”، موضحاً “كنا في السابق ننتج من 2500 إلى 3 آلاف كرتون بيض يوميا لكننا الآن ننتج 13 ألف كرتونة بيض يوميا (4.680.000 بيضة)”.
واشار صديق الى ان “إقليم كوردستان يحتاج إلى 7 آلاف كرتونة بيض يوميا ويتم في الوقت الحالي تصدير الفائض من إجمالي نسبة البيض المُنتَج إلى وسط وجنوب العراق وفق آلية معينة”.